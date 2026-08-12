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Kolosser 2,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Kolosser ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Kol 2 21 in der Gute Nachricht Bibel

»Dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, jenes sollst du nicht berühren!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 2 21 in der Lutherbibel

»Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren« –

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 2 21 in der Einheitsübersetzung

Berühre das nicht, iss das nicht, fass das nicht an!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Kol 2 21 in der Elberfelder Bibel

Berühre nicht, schmecke nicht, betaste nicht!,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Kol 2 21 in der Neue Genfer Übersetzung

»Damit darfst du nichts zu tun haben! Davon darfst du nicht essen! Das darfst du nicht einmal berühren!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Kol 2 21 in der Schlachter 2000

»Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Kol 2 21 in der New International Version

‘Do not handle! Do not taste! Do not touch!’?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Kol 2 21 in der Hoffnung für Alle

Weshalb lasst ihr euch vorschreiben: »Du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten«?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Kolosser 2:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/kol/kapitel-2/vers-21 [gedruckt am 12.08.2026]