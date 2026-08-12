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Lukas 1,60

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 1 60 in der Gute Nachricht Bibel

Aber die Mutter sagte: »Nein, er soll Johannes heißen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 60 in der Lutherbibel

Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 60 in der Einheitsübersetzung

Seine Mutter aber widersprach und sagte: Nein, sondern er soll Johannes heißen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 1 60 in der Elberfelder Bibel

Und seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 1 60 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch die Mutter des Kindes widersprach. »Nein«, sagte sie, »er soll Johannes heißen.« –

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 1 60 in der Schlachter 2000

Seine Mutter aber erwiderte und sprach: Nein, sondern er soll Johannes heißen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 1 60 in der New International Version

but his mother spoke up and said, ‘No! He is to be called John.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 1 60 in der Hoffnung für Alle

Doch Elisabeth widersprach: »Nein, er soll Johannes heißen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 1:60

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-1/vers-60 [gedruckt am 12.08.2026]