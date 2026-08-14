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Lukas 12,31

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 12 31 in der Gute Nachricht Bibel

Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dann wird er euch schon mit dem anderen versorgen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 12 31 in der Lutherbibel

Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 12 31 in der Einheitsübersetzung

Vielmehr sucht sein Reich; dann wird euch das andere dazugegeben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 12 31 in der Elberfelder Bibel

Trachtet jedoch nach seinem Reich! Und dies wird euch hinzugefügt werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 12 31 in der Neue Genfer Übersetzung

Es soll euch vielmehr um sein Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 12 31 in der Schlachter 2000

Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 12 31 in der New International Version

But seek his kingdom, and these things will be given to you as well.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 12 31 in der Hoffnung für Alle

Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 12:31

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-12/vers-31 [gedruckt am 14.08.2026]