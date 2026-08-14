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Lukas 15,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 15 3 in der Gute Nachricht Bibel

Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 15 3 in der Lutherbibel

Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 15 3 in der Einheitsübersetzung

Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 15 3 in der Elberfelder Bibel

Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 15 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis:

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 15 3 in der Schlachter 2000

Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 15 3 in der New International Version

Then Jesus told them this parable:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 15 3 in der Hoffnung für Alle

Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 15:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-15/vers-3 [gedruckt am 14.08.2026]