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Lukas 17,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 17 13 in der Gute Nachricht Bibel

und riefen laut: »Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 13 in der Lutherbibel

und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 13 in der Einheitsübersetzung

und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 17 13 in der Elberfelder Bibel

Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 17 13 in der Neue Genfer Übersetzung

und riefen laut: »Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 13 in der Schlachter 2000

Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 17 13 in der New International Version

and called out in a loud voice, ‘Jesus, Master, have pity on us!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 17 13 in der Hoffnung für Alle

und riefen: »Jesus, Herr! Hab Erbarmen mit uns!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 17:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-17/vers-13 [gedruckt am 09.08.2026]