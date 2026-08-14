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Lukas 17,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 17 33 in der Gute Nachricht Bibel

Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer es verliert, wird es retten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 33 in der Lutherbibel

Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren; und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 33 in der Einheitsübersetzung

Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; wer es dagegen verliert, wird es erhalten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 17 33 in der Elberfelder Bibel

Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren; und wer es verliert, wird es erhalten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 17 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren; wer es aber verliert, wird es bewahren.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 33 in der Schlachter 2000

Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren, und wer es verliert, der wird es erhalten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 17 33 in der New International Version

Whoever tries to keep their life will lose it, and whoever loses their life will preserve it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 17 33 in der Hoffnung für Alle

Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren.« (Matthäus 24,40‒41)

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 17:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-17/vers-33 [gedruckt am 14.08.2026]