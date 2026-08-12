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Lukas 17,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 17 9 in der Gute Nachricht Bibel

Wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil der getan hat, was ihm befohlen war?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 9 in der Lutherbibel

Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 9 in der Einheitsübersetzung

Bedankt er sich etwa bei dem Knecht, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 17 9 in der Elberfelder Bibel

Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 17 9 in der Neue Genfer Übersetzung

Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war?

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 17 9 in der Schlachter 2000

Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 17 9 in der New International Version

Will he thank the servant because he did what he was told to do?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 17 9 in der Hoffnung für Alle

Kann der Knecht dafür etwa einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht! Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 17:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-17/vers-9 [gedruckt am 12.08.2026]