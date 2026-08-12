Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 18
  5. Vers 27
Zu Lukas 18 Vers 26 Zu Lukas 18 Vers 28

Lukas 18,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 18 27 in der Gute Nachricht Bibel

Er antwortete: »Was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 27 in der Lutherbibel

Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 27 in der Einheitsübersetzung

Er erwiderte: Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 18 27 in der Elberfelder Bibel

Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 18 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Jesus antwortete: »Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 18 27 in der Schlachter 2000

Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 18 27 in der New International Version

Jesus replied, ‘What is impossible with man is possible with God.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 18 27 in der Hoffnung für Alle

Er antwortete: »Was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 18:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-18/vers-27 [gedruckt am 12.08.2026]