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Lukas 2,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 2 19 in der Gute Nachricht Bibel

Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 19 in der Lutherbibel

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 19 in der Einheitsübersetzung

Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 2 19 in der Elberfelder Bibel

Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 2 19 in der Neue Genfer Übersetzung

Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 2 19 in der Schlachter 2000

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 2 19 in der New International Version

But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 2 19 in der Hoffnung für Alle

Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 2:19

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-2/vers-19 [gedruckt am 12.08.2026]