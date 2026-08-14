Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Lukas
  4. Kapitel 22
  5. Vers 1
Zu Lukas 22 Vers 2

Lukas 22,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 22 1 in der Gute Nachricht Bibel

Es war kurz vor dem Fest der Ungesäuerten Brote, dem Passafest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 1 in der Lutherbibel

Es war aber nahe das Fest der Ungesäuerten Brote, das Passa heißt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 1 in der Einheitsübersetzung

Das Fest der Ungesäuerten Brote, das Pascha genannt wird, war nahe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 22 1 in der Elberfelder Bibel

Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passah genannt wird.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 22 1 in der Neue Genfer Übersetzung

Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 1 in der Schlachter 2000

Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passah nennt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 22 1 in der New International Version

Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 22 1 in der Hoffnung für Alle

Das Fest der ungesäuerten Brote, das auch Passahfest genannt wird, stand kurz bevor.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 22:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-22/vers-1 [gedruckt am 14.08.2026]