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Lukas 22,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 22 21 in der Gute Nachricht Bibel

Aber ihr müsst wissen: Der Verräter sitzt hier mit mir am gleichen Tisch.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 21 in der Lutherbibel

Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 21 in der Einheitsübersetzung

Doch siehe, die Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am Tisch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 22 21 in der Elberfelder Bibel

Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 22 21 in der Neue Genfer Übersetzung

»Doch seht, der, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 21 in der Schlachter 2000

Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 22 21 in der New International Version

But the hand of him who is going to betray me is with mine on the table.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 22 21 in der Hoffnung für Alle

Aber euch muss klar sein: Hier mit mir am Tisch ist der Mann, der mich verrät.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 22:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-22/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]