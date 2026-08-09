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Lukas 22,57

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 22 57 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Petrus stritt es ab: »Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 57 in der Lutherbibel

Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 57 in der Einheitsübersetzung

Petrus aber leugnete es und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 22 57 in der Elberfelder Bibel

Er aber leugnete und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 22 57 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber Petrus stritt es ab: »Ich kenne diesen Mann nicht!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 57 in der Schlachter 2000

Er aber verleugnete ihn und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 22 57 in der New International Version

But he denied it. ‘Woman, I don’t know him,’ he said.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 22 57 in der Hoffnung für Alle

Doch Petrus widersprach: »Das ist unmöglich! Ich kenne ihn überhaupt nicht!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 22:57

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-22/vers-57 [gedruckt am 09.08.2026]