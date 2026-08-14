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Lukas 22,69

- alle Übersetzungen

Das Buch Lukas ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Lk 22 69 in der Gute Nachricht Bibel

Aber von nun an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 69 in der Lutherbibel

Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 69 in der Einheitsübersetzung

Von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Lk 22 69 in der Elberfelder Bibel

Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lk 22 69 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. «

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Lk 22 69 in der Schlachter 2000

Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Lk 22 69 in der New International Version

But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Lk 22 69 in der Hoffnung für Alle

Doch von nun an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Lukas 22:69

https://www.bibeltv.de/bibelthek/lk/kapitel-22/vers-69 [gedruckt am 14.08.2026]