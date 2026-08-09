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Markus 14,33

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 14 33 in der Gute Nachricht Bibel

Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Schrecken befielen ihn,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 33 in der Lutherbibel

Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 33 in der Einheitsübersetzung

Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 14 33 in der Elberfelder Bibel

Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 14 33 in der Neue Genfer Übersetzung

Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 33 in der Schlachter 2000

Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich; und er fing an, zu erschrecken, und ihm graute sehr.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 14 33 in der New International Version

He took Peter, James and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 14 33 in der Hoffnung für Alle

Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 14:33

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-14/vers-33 [gedruckt am 09.08.2026]