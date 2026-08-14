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Markus 14,59

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 14 59 in der Gute Nachricht Bibel

Aber auch ihre Aussagen widersprachen einander.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 59 in der Lutherbibel

Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 59 in der Einheitsübersetzung

Aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 14 59 in der Elberfelder Bibel

Und auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 14 59 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 14 59 in der Schlachter 2000

Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 14 59 in der New International Version

Yet even then their testimony did not agree.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 14 59 in der Hoffnung für Alle

Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 14:59

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-14/vers-59 [gedruckt am 14.08.2026]