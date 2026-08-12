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Markus 15,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 15 5 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Jesus sagte kein einziges Wort. Darüber war Pilatus erstaunt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 15 5 in der Lutherbibel

Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 15 5 in der Einheitsübersetzung

Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass Pilatus sich wunderte.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 15 5 in der Elberfelder Bibel

Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 15 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 15 5 in der Schlachter 2000

Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 15 5 in der New International Version

But Jesus still made no reply, and Pilate was amazed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 15 5 in der Hoffnung für Alle

Aber Jesus erwiderte kein Wort mehr. Darüber wunderte sich Pilatus sehr.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 15:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-15/vers-5 [gedruckt am 12.08.2026]