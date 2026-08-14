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Markus 6,39

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 6 39 in der Gute Nachricht Bibel

Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in Tischgemeinschaften im grünen Gras niedersetzten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 39 in der Lutherbibel

Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 39 in der Einheitsübersetzung

Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 6 39 in der Elberfelder Bibel

Und er befahl ihnen, sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 6 39 in der Neue Genfer Übersetzung

Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 6 39 in der Schlachter 2000

Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 6 39 in der New International Version

Then Jesus told them to make all the people sit down in groups on the green grass.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 6 39 in der Hoffnung für Alle

Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 6:39

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-6/vers-39 [gedruckt am 14.08.2026]