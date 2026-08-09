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Markus 7,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 7 8 in der Gute Nachricht Bibel

Das Gebot Gottes schiebt ihr zur Seite und haltet euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 7 8 in der Lutherbibel

Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet an der Überlieferung der Menschen fest.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 7 8 in der Einheitsübersetzung

Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 7 8 in der Elberfelder Bibel

Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 7 8 in der Neue Genfer Übersetzung

´Genauso ist es: ` Ihr lasst Gottes Gebot außer Acht und haltet euch stattdessen an menschliche Vorschriften.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 7 8 in der Schlachter 2000

Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern; und viele andere ähnliche Dinge tut ihr.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 7 8 in der New International Version

You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 7 8 in der Hoffnung für Alle

Ja, ihr schenkt Gottes Geboten keine Beachtung und haltet euch stattdessen an menschliche Überlieferungen!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-7/vers-8 [gedruckt am 09.08.2026]