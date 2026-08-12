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Markus 9,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Markus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mk 9 27 in der Gute Nachricht Bibel

Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 27 in der Lutherbibel

Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 27 in der Einheitsübersetzung

Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf und er erhob sich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mk 9 27 in der Elberfelder Bibel

Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf, und er stand auf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mk 9 27 in der Neue Genfer Übersetzung

Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mk 9 27 in der Schlachter 2000

Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf; und er stand auf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mk 9 27 in der New International Version

But Jesus took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mk 9 27 in der Hoffnung für Alle

Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Markus 9:27

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mk/kapitel-9/vers-27 [gedruckt am 12.08.2026]