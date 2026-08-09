Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Matthäus
  4. Kapitel 15
  5. Vers 25

Matthäus 15,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 15 25 in der Gute Nachricht Bibel

Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte: »Hilf mir doch, Herr!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 15 25 in der Lutherbibel

Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 15 25 in der Einheitsübersetzung

Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 15 25 in der Elberfelder Bibel

Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 15 25 in der Neue Genfer Übersetzung

Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: »Herr, hilf mir!«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 15 25 in der Schlachter 2000

Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 15 25 in der New International Version

The woman came and knelt before him. ‘Lord, help me!’ she said.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 15 25 in der Hoffnung für Alle

Die Frau aber kam noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte: »Herr, hilf mir!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 15:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-15/vers-25 [gedruckt am 09.08.2026]