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Matthäus 18,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 18 5 in der Gute Nachricht Bibel

Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 5 in der Lutherbibel

Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 5 in der Einheitsübersetzung

Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 18 5 in der Elberfelder Bibel

und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 18 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 18 5 in der Schlachter 2000

Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 18 5 in der New International Version

And whoever welcomes one such child in my name welcomes me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 18 5 in der Hoffnung für Alle

Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 18:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-18/vers-5 [gedruckt am 09.08.2026]