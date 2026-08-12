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Matthäus 24,49

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 24 49 in der Gute Nachricht Bibel

und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 49 in der Lutherbibel

und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 49 in der Einheitsübersetzung

und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und mit Zechern isst und trinkt,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 24 49 in der Elberfelder Bibel

und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und isst und trinkt mit den Betrunkenen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 24 49 in der Neue Genfer Übersetzung

und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 24 49 in der Schlachter 2000

und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 24 49 in der New International Version

and he then begins to beat his fellow servants and to eat and drink with drunkards.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 24 49 in der Hoffnung für Alle

und er fängt an, die anderen Diener zu prügeln, sich den Bauch vollzuschlagen und Trinkgelage zu veranstalten,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 24:49

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-24/vers-49 [gedruckt am 12.08.2026]