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Matthäus 26,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 26 11 in der Gute Nachricht Bibel

Arme wird es immer bei euch geben; aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 11 in der Lutherbibel

Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 11 in der Einheitsübersetzung

Denn die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 26 11 in der Elberfelder Bibel

denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 26 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 11 in der Schlachter 2000

Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 26 11 in der New International Version

The poor you will always have with you, but you will not always have me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 26 11 in der Hoffnung für Alle

Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben, ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 26:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-26/vers-11 [gedruckt am 09.08.2026]