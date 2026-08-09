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Matthäus 26,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 26 32 in der Gute Nachricht Bibel

Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach Galiläa.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 32 in der Lutherbibel

Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 32 in der Einheitsübersetzung

Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 26 32 in der Elberfelder Bibel

Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 26 32 in der Neue Genfer Übersetzung

Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 32 in der Schlachter 2000

Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 26 32 in der New International Version

But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 26 32 in der Hoffnung für Alle

Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen, und dort werdet ihr mich wiedersehen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 26:32

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-26/vers-32 [gedruckt am 09.08.2026]