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Matthäus 26,68

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 26 68 in der Gute Nachricht Bibel

und höhnten: »He, Christus, du versprochener Retter, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wie heißt der, der dich gerade schlug?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 68 in der Lutherbibel

und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist’s, der dich schlug?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 68 in der Einheitsübersetzung

und riefen: Christus, du bist doch ein Prophet, sag uns: Wer hat dich geschlagen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 26 68 in der Elberfelder Bibel

und sprachen: Weissage uns, Christus, wer ist es, der dich schlug?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 26 68 in der Neue Genfer Übersetzung

und sagten: »Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich geschlagen?«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 26 68 in der Schlachter 2000

und sprachen: Christus, weissage uns! Wer ist’s, der dich geschlagen hat?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 26 68 in der New International Version

and said, ‘Prophesy to us, Messiah. Who hit you?’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 26 68 in der Hoffnung für Alle

und spotteten: »Na, du Christus! Du bist doch ein Prophet! Sag uns, wer hat dich vorhin gerade geschlagen?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 26:68

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-26/vers-68 [gedruckt am 12.08.2026]