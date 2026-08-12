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Matthäus 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 3 2 in der Gute Nachricht Bibel

»Ändert euer Leben! Gott wird jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden!«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 2 in der Lutherbibel

und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 2 in der Einheitsübersetzung

Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 3 2 in der Elberfelder Bibel

und spricht: Tut Buße! Denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 3 2 in der Neue Genfer Übersetzung

»Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 2 in der Schlachter 2000

und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 3 2 in der New International Version

and saying, ‘Repent, for the kingdom of heaven has come near.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 3 2 in der Hoffnung für Alle

Er rief: »Kehrt um zu Gott! Denn Gottes himmlisches Reich ist nahe.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 3:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 12.08.2026]