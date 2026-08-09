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Matthäus 3,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Matthäus ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Mt 3 6 in der Gute Nachricht Bibel

bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 6 in der Lutherbibel

und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 6 in der Einheitsübersetzung

sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Mt 3 6 in der Elberfelder Bibel

und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Mt 3 6 in der Neue Genfer Übersetzung

sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Mt 3 6 in der Schlachter 2000

und es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Mt 3 6 in der New International Version

Confessing their sins, they were baptised by him in the River Jordan.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Mt 3 6 in der Hoffnung für Alle

Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Matthäus 3:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/mt/kapitel-3/vers-6 [gedruckt am 09.08.2026]