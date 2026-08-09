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Nehemia 12,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 12 12-21 in der Gute Nachricht Bibel

Zur Zeit Jojakims waren folgende Priester die Oberhäupter ihrer Sippen:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 21 in der Lutherbibel

von Hilkija: Haschabja; von Jedaja: Netanel.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 21 in der Einheitsübersetzung

Haschabja in der Familie Hilkija, Netanel in der Familie Jedaja.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 12 21 in der Elberfelder Bibel

von Hilkija: Haschabja; von Jedaja: Netanel. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 12 21 in der Neue Genfer Übersetzung

in der Sippe Hilkija: Haschabja; in der Sippe Jedaja: Netanel.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 12 21 in der Schlachter 2000

von Hilkija: Hasabja, von Jedaja: Nethaneel.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 12 21 in der New International Version

of Hilkiah’s, Hashabiah; of Jedaiah’s, Nethanel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 12 21 in der Hoffnung für Alle

Haschabja von der Sippe Hilkija, Netanel von der Sippe Jedaja.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-12/vers-21 [gedruckt am 09.08.2026]