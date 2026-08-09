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Nehemia 2,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 2 11 in der Gute Nachricht Bibel

Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst drei Tage.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 11 in der Lutherbibel

Und als ich nach Jerusalem kam und drei Tage da gewesen war,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 11 in der Einheitsübersetzung

So kam ich nach Jerusalem. Dort blieb ich drei Tage.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 2 11 in der Elberfelder Bibel

Und ich kam nach Jerusalem und war drei Tage dort.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 2 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Drei Tage nach meiner Ankunft in Jerusalem

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 11 in der Schlachter 2000

Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 2 11 in der New International Version

I went to Jerusalem, and after staying there three days

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 2 11 in der Hoffnung für Alle

Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach drei Tagen

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 2:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-2/vers-11 [gedruckt am 09.08.2026]