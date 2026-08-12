Nehemia 2,14- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 2 14 in der Gute Nachricht Bibel
Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 2 14 in der Lutherbibel
Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 2 14 in der Einheitsübersetzung
Ich ritt zum Quelltor und zum Königsteich hinüber. Hier konnte ich mit dem Reittier nicht mehr vorwärtskommen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 2 14 in der Elberfelder Bibel
Und ich zog hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Als aber für das {Reit} tier unter mir kein Raum {mehr} da war durchzukommen,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 2 14 in der Neue Genfer Übersetzung
Dann wandte ich mich ´nach Norden` zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr ´durch die Trümmer` fand,
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 2 14 in der Schlachter 2000
Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 2 14 in der New International Version
Then I moved on towards the Fountain Gate and the King’s Pool, but there was not enough room for my mount to get through;
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 2 14 in der Hoffnung für Alle
Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.