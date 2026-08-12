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Nehemia 2,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 2 14 in der Gute Nachricht Bibel

Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 14 in der Lutherbibel

Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 14 in der Einheitsübersetzung

Ich ritt zum Quelltor und zum Königsteich hinüber. Hier konnte ich mit dem Reittier nicht mehr vorwärtskommen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 2 14 in der Elberfelder Bibel

Und ich zog hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Als aber für das {Reit} tier unter mir kein Raum {mehr} da war durchzukommen,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 2 14 in der Neue Genfer Übersetzung

Dann wandte ich mich ´nach Norden` zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr ´durch die Trümmer` fand,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 14 in der Schlachter 2000

Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich, aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 2 14 in der New International Version

Then I moved on towards the Fountain Gate and the King’s Pool, but there was not enough room for my mount to get through;

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 2 14 in der Hoffnung für Alle

Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 2:14

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-2/vers-14 [gedruckt am 12.08.2026]