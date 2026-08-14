Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Nehemia
  4. Kapitel 2
  5. Vers 4
Zu Nehemia 2 Vers 3 Zu Nehemia 2 Vers 5

Nehemia 2,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 2 4 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf fragte mich der König: »Und was ist deine Bitte?« Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 4 in der Lutherbibel

Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 4 in der Einheitsübersetzung

Der König erwiderte: Was möchtest du also? Da betete ich zum Gott des Himmels;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 2 4 in der Elberfelder Bibel

Und der König sagte zu mir: Um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 2 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Der König fragte: »Was erbittest du in dieser Angelegenheit von mir?« Ich sandte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 2 4 in der Schlachter 2000

Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 2 4 in der New International Version

The king said to me, ‘What is it you want?’ Then I prayed to the God of heaven,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 2 4 in der Hoffnung für Alle

Da fragte mich der König: »Worum bittest du?« Ich flehte zum Gott des Himmels,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 2:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-2/vers-4 [gedruckt am 14.08.2026]