Nehemia 3,23- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 3 23 in der Gute Nachricht Bibel
Benjamin und Haschub arbeiteten am nächsten Teil, ihren Häusern gegenüber. Asarja, der Sohn von Maaseja und Enkel von Ananeja, setzte den anschließenden Abschnitt instand, nahe bei seinem Haus.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 23 in der Lutherbibel
Neben ihnen bauten Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Hause. Neben ihnen baute Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas, neben seinem Hause.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 23 in der Einheitsübersetzung
Dahinter arbeiteten Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Haus und hinter ihnen arbeitete Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananejas, neben seinem Haus.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 3 23 in der Elberfelder Bibel
Daran anschließend besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Daran anschließend besserte Asarja, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas, neben seinem Haus aus.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 3 23 in der Neue Genfer Übersetzung
Benjamin und Haschub arbeiteten am darauffolgenden Abschnitt, der hinter ihren Häusern verlief. Daran anschließend befestigte Asarja, der Sohn Maasejas und Enkel Ananejas, die Mauer nahe bei seinem Haus.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 3 23 in der Schlachter 2000
Nach ihnen besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asarja aus, der Sohn Maasejas, des Sohnes Ananjas, bei seinem Haus.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 3 23 in der New International Version
Beyond them, Benjamin and Hasshub made repairs in front of their house; and next to them, Azariah son of Maaseiah, the son of Ananiah, made repairs beside his house.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 3 23 in der Hoffnung für Alle
Benjamin und Haschub leiteten die Arbeiten am nächsten Teilstück, das ihren Häusern gegenüberlag. Asarja, der Sohn von Maaseja und Enkel von Ananja, widmete sich dem nächsten Teil der Mauer in der Nähe seines Hauses.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.