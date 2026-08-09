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Nehemia 5,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 5 1 in der Gute Nachricht Bibel

Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 5 1 in der Lutherbibel

Und es erhob sich ein großes Geschrei des Volks und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 5 1 in der Einheitsübersetzung

Die Männer des einfachen Volkes und ihre Frauen erhoben aber laute Klage gegen ihre jüdischen Stammesbrüder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 5 1 in der Elberfelder Bibel

Und es entstand ein großes Geschrei {der Leute aus} dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 5 1 in der Neue Genfer Übersetzung

´Nach einiger Zeit` erhoben die Männer und Frauen aus der ´ärmeren` Bevölkerung schwere Vorwürfe gegen ihre ´reichen` Landsleute.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 5 1 in der Schlachter 2000

Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 5 1 in der New International Version

Now the men and their wives raised a great outcry against their fellow Jews.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 5 1 in der Hoffnung für Alle

Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Nehemia 5:1

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-5/vers-1 [gedruckt am 09.08.2026]