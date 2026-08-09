Nehemia 5,1- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 5 1 in der Gute Nachricht Bibel
Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 5 1 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 5 1 in der Einheitsübersetzung
Die Männer des einfachen Volkes und ihre Frauen erhoben aber laute Klage gegen ihre jüdischen Stammesbrüder.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 5 1 in der Elberfelder Bibel
Und es entstand ein großes Geschrei {der Leute aus} dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 5 1 in der Neue Genfer Übersetzung
´Nach einiger Zeit` erhoben die Männer und Frauen aus der ´ärmeren` Bevölkerung schwere Vorwürfe gegen ihre ´reichen` Landsleute.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 5 1 in der Schlachter 2000
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 5 1 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 5 1 in der Hoffnung für Alle
Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.