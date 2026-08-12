Dann schüttete ich alles, was ich in der Tasche meines Gewands trug, auf den Boden und sagte: »Genauso soll Gott jeden aus seinem Haus und Besitz hinauswerfen, der sein Versprechen nicht hält. Dieser Mensch soll alles verlieren, was er besitzt! « »So soll es geschehen!«, rief die ganze Versammlung und pries den HERRN. Alle hielten sich an das, was sie versprochen hatten.