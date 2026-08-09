Nehemia 7,1- alle Übersetzungen
Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Neh 7 1 in der Gute Nachricht Bibel
Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter, die Sänger und die Leviten ihren Dienst am Tempel auf.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 7 1 in der Lutherbibel
Als nun die Mauer gebaut war und ich die Türen eingehängt hatte, wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 7 1 in der Einheitsübersetzung
Als die Mauer gebaut war und ich die Torflügel hatte einsetzen lassen, wurden die Torwächter samt den Sängern und den Leviten bestellt.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Neh 7 1 in der Elberfelder Bibel
Und es geschah, als die Mauer {fertig} gebaut war und ich die Torflügel eingesetzt hatte, wurden die Torhüter und die Sänger und die Leviten bestimmt.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Neh 7 1 in der Neue Genfer Übersetzung
Als die Mauer vollständig wieder aufgebaut war, ließ ich die Torflügel ´in die Stadttore` einsetzen. Danach wurden die Torwächter zum Dienst eingeteilt und ebenso die Sänger und Leviten ´im Tempel`.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Neh 7 1 in der Schlachter 2000
Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Türflügel ein; und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Neh 7 1 in der New International Version
After the wall had been rebuilt and I had set the doors in place, the gatekeepers, the musicians and the Levites were appointed.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Neh 7 1 in der Hoffnung für Alle
Als die Stadtmauer wieder ganz aufgebaut war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Dann bestimmte ich einige Männer zu Torwächtern am Tempel und wies den Sängern und Leviten ihren Dienst zu.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.