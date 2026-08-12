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Nehemia 7,53

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 7 46-56 in der Gute Nachricht Bibel

Von den Tempeldienern kehrten folgende Sippen heim: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Rezin, Nekoda, Gasam, Usa, Paseach, Besai, die Mëuniter, die Nefusiter, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harscha, Barkos, Sisera, Temach, Neziach, Hatifa.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 53 in der Lutherbibel

die Söhne Bakbuk, die Söhne Hakufa, die Söhne Harhur,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 53 in der Einheitsübersetzung

Nachkommen des Bakbuk, Nachkommen Hakufas, Nachkommen Harhurs,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 7 53 in der Elberfelder Bibel

die Söhne Bakbuk, die Söhne Hakufa, die Söhne Harhur,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 7 53 in der Neue Genfer Übersetzung

sowie die Sippen Bakbuk, Hakufa, Harhur,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 53 in der Schlachter 2000

die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakuphas, die Söhne Harchurs,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 7 53 in der New International Version

Bakbuk, Hakupha, Harhur,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 7 53 in der Hoffnung für Alle

sowie die Sippen von Bakbuk, Hakufa, Harhur,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-7/vers-53 [gedruckt am 12.08.2026]