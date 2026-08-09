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Nehemia 7,70

- alle Übersetzungen

Das Buch Nehemia ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Neh 7 69-71 in der Gute Nachricht Bibel

Viele aus dem Volk gaben eine Spende für den Bau und den Tempelschatz: der Statthalter 1000 Goldmünzen 50 Opferschalen 30 Priestergewänder 285 Kilo Silber ein Teil der Sippenoberhäupter 20000 Goldmünzen 1250 Kilo Silber das übrige Volk 20000 Goldmünzen 1140 Kilo Silber 67 Priestergewänder

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 70 in der Lutherbibel

Und einige Häupter der Sippen gaben zum Schatz für das Werk 20000 Gulden, 2200 Pfund Silber.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 70 in der Einheitsübersetzung

Von den Familienoberhäuptern spendeten einige für den Bauschatz 20 000 Drachmen Gold und 2 200 Minen Silber.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Neh 7 70 in der Elberfelder Bibel

Und einige von den Familienoberhäuptern gaben für den Schatz des Werkes 20000 Golddariken und 2200 Silberminen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Neh 7 70 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Sippenoberhäupter legten insgesamt 20.000 Goldmünzen und 1.100 Kilogramm Silber zusammen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Neh 7 70 in der Schlachter 2000

Und ein Teil der Familienhäupter gab Beiträge zum Werk. Der Statthalter gab für den Schatz an Gold 1 000 Dareiken, 50 Sprengschalen, 530 Priestergewänder,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Neh 7 70 in der New International Version

Some of the heads of the families contributed to the work. The governor gave to the treasury 1,000 darics of gold, 50 bowls and 530 garments for priests.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Neh 7 70 in der Hoffnung für Alle

Die Sippenoberhäupter legten 20.000 Goldmünzen und 1500 Kilogramm Silber zusammen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/neh/kapitel-7/vers-70 [gedruckt am 09.08.2026]