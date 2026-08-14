Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Obadja
  4. Kapitel 1
  5. Vers 16
Zu Obadja 1 Vers 15 Zu Obadja 1 Vers 17

Obadja 1,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Obadja ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Obd 1 16 in der Gute Nachricht Bibel

»Wie ihr Leute von Juda auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken musstet, so werden dann die übrigen Völker ohne Ende daraus trinken müssen. Sie sollen so spurlos verschwinden, als wären sie nie gewesen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Obd 1 16 in der Lutherbibel

Denn wie ihr auf meinem heiligen Berge getrunken habt, so sollen alle Völker täglich trinken; ja, sie sollen’s saufen und ausschlürfen und sollen sein, als wären sie nie gewesen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Obd 1 16 in der Einheitsübersetzung

Ja, wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, / so werden alle Völker jetzt unaufhörlich trinken: Sie trinken und schlürfen / und sie werden, als seien sie niemals gewesen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Obd 1 16 in der Elberfelder Bibel

Denn wie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berg, so werden alle Nationen immerfort trinken; ja, sie werden trinken und schlürfen. Und sie werden sein, als wären sie nie gewesen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Obd 1 16 in der Schlachter 2000

Denn gleichwie ihr auf meinem heiligen Berg getrunken habt, so sollen alle Heidenvölker beständig trinken; sie sollen trinken und schlürfen und sein, als wären sie nie gewesen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Obd 1 16 in der New International Version

Just as you drank on my holy hill, so all the nations will drink continually; they will drink and drink and be as if they had never been.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Obd 1 16 in der Hoffnung für Alle

»Ihr Einwohner von Jerusalem musstet auf meinem heiligen Berg aus dem Becher meines Zorns trinken. Genauso werden die anderen Völker daraus trinken, und sie werden ihn bis zur Neige leeren müssen. Nach ihrem Untergang wird nichts mehr an sie erinnern.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/obd/kapitel-1/vers-16 [gedruckt am 14.08.2026]