Gebet Manasse 1,1- alle Übersetzungen
Das Buch Gebet Manasse ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
OrMan 1 1 in der Gute Nachricht Bibel
Herr, du Herrscher des Alls, du Gott, dem unsere Vorfahren dienten, Abraham, Isaak und Jakob, und auch der Gott ihrer Nachkommen, die dir die versprochene Treue halten!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
OrMan 1 1 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart