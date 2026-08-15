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Gebet Manasse 1,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Gebet Manasse ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

OrMan 1 1 in der Gute Nachricht Bibel

Herr, du Herrscher des Alls, du Gott, dem unsere Vorfahren dienten, Abraham, Isaak und Jakob, und auch der Gott ihrer Nachkommen, die dir die versprochene Treue halten!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

OrMan 1 1 in der Lutherbibel

Herr, Allmächtiger, Gott unsrer Väter, Abrahams, Isaaks und Jakobs, und ihrer gerechten Nachkommen,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

https://www.bibeltv.de/bibelthek/orman/kapitel-1/vers-1 [gedruckt am 15.08.2026]