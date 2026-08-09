Gebet Manasse 1,3- alle Übersetzungen
Das Buch Gebet Manasse ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
OrMan 1 3 in der Gute Nachricht Bibel
Durch dein Wort hast du das Meer gefesselt und seine wilde Macht in den Abgrund verbannt; es fürchtet deinen ruhmgekrönten Namen.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
OrMan 1 3 in der Lutherbibel
Du hast das Meer gebunden durch dein Gebot und hast die Tiefe verschlossen und versiegelt durch deinen furchterregenden und herrlichen Namen,
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart