Gebet Manasse 1,8- alle Übersetzungen
Das Buch Gebet Manasse ist Teil der Apokryphen und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
OrMan 1 8 in der Gute Nachricht Bibel
Herr, du Gott derer, die dir gehorchen, nicht den Gehorsamen bietest du die Umkehr an, nicht Abraham, Isaak und Jakob, die sich nicht gegen dich vergangen haben; aber mir schuldbeladenem Menschen gewährst du es, zu dir umzukehren.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
OrMan 1 8 in der Lutherbibel
Du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt den Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben, sondern mir Sünder hast du Buße auferlegt.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart