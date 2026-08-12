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Philemon 1,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Philemon ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Phlm 1 10 in der Gute Nachricht Bibel

ich bitte dich für meinen Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das heißt zum Glauben geführt habe: für Onesimus!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phlm 1 10 in der Lutherbibel

So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phlm 1 10 in der Einheitsübersetzung

ich bitte dich für mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum Vater geworden bin.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Phlm 1 10 in der Elberfelder Bibel

Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Phlm 1 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Es geht bei meiner Bitte um jemand, den ich als mein Kind betrachte, jemand, dessen Vater ich geworden bin, weil ich ihn hier im Gefängnis zum Glauben an Christus geführt habe; es geht um Onesimus.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Phlm 1 10 in der Schlachter 2000

Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Phlm 1 10 in der New International Version

that I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Phlm 1 10 in der Hoffnung für Alle

Es geht um deinen Sklaven Onesimus, der hier durch mich zum Glauben an Christus gefunden hat und für mich deswegen wie ein Sohn geworden ist.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/phlm/kapitel-1/vers-10 [gedruckt am 12.08.2026]