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Zu Prediger (Kohelet) 11 Vers 2

Prediger (Kohelet) 11,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 11 1 in der Gute Nachricht Bibel

Wirf dein Hab und Gut ins Meer; trotzdem kann es sein, dass du es nach langer Zeit wiederfindest.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 11 1 in der Lutherbibel

Lass dein Brot über das Wasser fahren; denn du wirst es finden nach langer Zeit.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 11 1 in der Einheitsübersetzung

Leg dein Brot auf die Wasserfläche, / denn noch nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden -

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 11 1 in der Elberfelder Bibel

Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche! – denn du wirst es nach vielen Tagen {wieder} finden! –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 11 1 in der Schlachter 2000

Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 11 1 in der New International Version

Ship your grain across the sea; after many days you may receive a return.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 11 1 in der Hoffnung für Alle

Setz dein Hab und Gut ein, um Handel zu treiben, und eines Tages wird es dir Gewinn bringen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-11/vers-1 [gedruckt am 12.08.2026]