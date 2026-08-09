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Prediger (Kohelet) 4,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 4 5 in der Gute Nachricht Bibel

Es heißt zwar: »Der Unbelehrbare legt seine Hände in den Schoß – und verhungert.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 4 5 in der Lutherbibel

Ein Tor legt die Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 4 5 in der Einheitsübersetzung

Der Ungebildete legt seine Hände in den Schoß / und verzehrt sein eigenes Fleisch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 4 5 in der Elberfelder Bibel

Der Tor legt seine Hände ineinander und verzehrt sein eigenes Fleisch. –

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 4 5 in der Schlachter 2000

Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 4 5 in der New International Version

Fools fold their hands and ruin themselves.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 4 5 in der Hoffnung für Alle

Zwar sagt man: »Der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert«,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Prediger (Kohelet) 4:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-4/vers-5 [gedruckt am 09.08.2026]