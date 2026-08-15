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Prediger (Kohelet) 7,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 7 24 in der Gute Nachricht Bibel

Der Sinn aller Dinge ist so fern und so tief verborgen. Wer kann ihn ergründen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 7 24 in der Lutherbibel

Fern ist, was war, und sehr tief; wer will’s finden?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 7 24 in der Einheitsübersetzung

Fern ist alles, was geschehen ist, / und tief, tief versunken - wer könnte es wiederfinden?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 7 24 in der Elberfelder Bibel

Fern ist, was da ist, und tief, tief! Wer kann es ergründen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 7 24 in der Schlachter 2000

Wie weit entfernt ist das, was geschehen ist, und tief, ja, tief verborgen! Wer will es ausfindig machen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 7 24 in der New International Version

Whatever exists is far off and most profound – who can discover it?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 7 24 in der Hoffnung für Alle

Was geschieht, kann man nicht ergründen – es ist tief verborgen und nicht zu verstehen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-7/vers-24 [gedruckt am 15.08.2026]