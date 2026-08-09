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Prediger (Kohelet) 7,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Prediger (Kohelet) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Pred 7 27 in der Gute Nachricht Bibel

Sieh dir an, was ich herausgefunden habe; es ist das Ergebnis vieler Einzelbeobachtungen –

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 7 27 in der Lutherbibel

Schau, das habe ich gefunden, spricht der Prediger, eins nach dem andern, dass ich Erkenntnis fände;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Pred 7 27 in der Einheitsübersetzung

Aber sieh dir an, was ich, Beobachtung um Beobachtung, herausgefunden habe, sagte Kohelet, bis ich schließlich das Rechenergebnis fand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Pred 7 27 in der Elberfelder Bibel

Siehe, dies fand ich, spricht der Prediger, {indem ich} eins zum anderen {fügte} , um ein richtiges Urteil zu finden:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Pred 7 27 in der Schlachter 2000

Siehe, das habe ich herausgefunden, spricht der Prediger, indem ich eins ums andere prüfte, um zum Endergebnis zu kommen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Pred 7 27 in der New International Version

‘Look,’ says the Teacher, ‘this is what I have discovered: ‘Adding one thing to another to discover the scheme of things –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Pred 7 27 in der Hoffnung für Alle

Ja, sagt der Prediger, das habe ich nach und nach herausgefunden, während ich nach Antworten suchte.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/pred/kapitel-7/vers-27 [gedruckt am 09.08.2026]