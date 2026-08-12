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Psalm 102,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 102 11 in der Gute Nachricht Bibel

In deinem Unmut und Zorn über mich hast du mich gepackt und zu Boden geschleudert.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 11 in der Lutherbibel

vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden geworfen hast.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 11 in der Einheitsübersetzung

Auf mir lasten dein Zorn und dein Grimm, * denn du hast mich hochgerissen und zu Boden geschleudert.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 102 11 in der Elberfelder Bibel

vor deiner Verwünschung und deinem Grimm. Denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 102 11 in der Neue Genfer Übersetzung

Das sind die Folgen deines grimmigen Zorns – du hast mich hochgehoben und wieder zu Boden geworfen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 102 11 in der Schlachter 2000

wegen deines Grimms und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hingeschleudert.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 102 11 in der New International Version

My days are like the evening shadow; I wither away like grass.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 102 11 in der Hoffnung für Alle

Denn dein furchtbarer Zorn hat mich getroffen, du hast mich hochgeworfen und zu Boden geschmettert!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 102:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-102/vers-11 [gedruckt am 12.08.2026]