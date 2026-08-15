Psalm 103,17- alle Übersetzungen
Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Ps 103 17 in der Gute Nachricht Bibel
Doch die Güte Gottes bleibt für immer bestehen; bis in die fernste Zukunft gilt sie denen, die ihn ehren. Er hält auch noch zu ihren Kindern und Enkeln,
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 103 17 in der Lutherbibel
Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 103 17 in der Einheitsübersetzung
Doch die Huld des HERRN währt immer und ewig / für alle, die ihn fürchten. * Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel,
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Ps 103 17 in der Elberfelder Bibel
Die Gnade des Herrn aber {währt} von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit {bis zu} den Kindeskindern,
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Ps 103 17 in der Neue Genfer Übersetzung
Doch die Gnade des HERRN ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Ps 103 17 in der Schlachter 2000
Aber die Gnade des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit Über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Ps 103 17 in der New International Version
But from everlasting to everlasting the LORD ’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children –
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Ps 103 17 in der Hoffnung für Alle
Die Güte des HERRN aber bleibt für immer und ewig; sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Auf seine Zusagen ist auch für die kommenden Generationen Verlass,
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.