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Psalm 104,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 104 12 in der Gute Nachricht Bibel

An den Ufern bauen die Vögel ihre Nester, aus dichtem Laub ertönt ihr Gesang.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 12 in der Lutherbibel

Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 12 in der Einheitsübersetzung

Darüber wohnen die Vögel des Himmels, * aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 104 12 in der Elberfelder Bibel

An ihnen wohnen die Vögel des Himmels, aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 104 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze, zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 104 12 in der Schlachter 2000

Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels; die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 104 12 in der New International Version

The birds of the sky nest by the waters; they sing among the branches.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 104 12 in der Hoffnung für Alle

An ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 104:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-104/vers-12 [gedruckt am 09.08.2026]