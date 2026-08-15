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Psalm 105,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Psalm ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Ps 105 10 in der Gute Nachricht Bibel

So hat er es Jakob fest versprochen, als ewigen Bund mit Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 10 in der Lutherbibel

Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 10 in der Einheitsübersetzung

Er bestimmte ihn als Satzung für Jakob, * als ewigen Bund für Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Ps 105 10 in der Elberfelder Bibel

Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Ps 105 10 in der Neue Genfer Übersetzung

Er hat sein Wort zum Gesetz erklärt für ganz Jakob, zum ewig gültigen Bund für ganz Israel,

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Ps 105 10 in der Schlachter 2000

Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, für Israel als ewigen Bund,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Ps 105 10 in der New International Version

He confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Ps 105 10 in der Hoffnung für Alle

Gegenüber Jakob bestätigte er ihn als gültige Ordnung, ja, als ewiges Bündnis für das Volk Israel.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Psalm 105:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/ps/kapitel-105/vers-10 [gedruckt am 15.08.2026]